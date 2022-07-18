شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: عمليات القلب المفتوح تصل لمليون جنيه والمريض يدفع 300 جنيه فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن التأمين الصحي مهم جدا، والعلاج مهم جدا في حياة المصريين، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالإسراع في الانتهاء من منظومة التأمين الصحي.

من جانبه قال الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، إن التأمين الصحي مشروع لتقديم خدمة حكومية بنفس مستوى القطاع الخاص.

وأضاف مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، مشروع التأمين الصحي ينقسم إلى ثلاث هيئات منفصلة عشان كل هيئة تعمل شغلها، متابعا: عمليات القلب المفتوح وتغيير الصمامات بعضها يصل لمليون جنيه، والمريض في التأمين الصحي يدفع 300 جنيه فقط.

وتابع مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية،: الأجور للأطباء مختلفة في منظومة التأمين الصحي وهناك استشاريين على مستوى عال موجودين في المستشفيات، والمواطن هيدفع 1% عن نفسه في التأمين الصحي، و3% عن الزوجة التي لا تعمل، و1% عن الزوجة التي تعمل.

وقال مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة الرعاية الصحية، إن الدولة تتحمل غير المقتدر في التأمين الصحي بشكل كامل، موضحا أنه يمكن للشركات الاشتراك في التأمين الصحي.