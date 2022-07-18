شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادات الأزهرية.. تفاصيل الجداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم السبت 23 يوليو الجارى امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى، حيث يبدأ طلاب الصفين الرابع والخامس امتحاناتهم بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، ويتختتمون أمتحاناتهم يوم الأحد 31 يوليو بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

فيما تنطلق امتحانات الشهادتاين الابتدائية والاعدادية يوم الأربعاء 10 أغسطس حيث يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية ويختتمون امتحاناتهم يوم 16 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، أما طلاب الشهادة الإعدادية يبدأون امتحاناتهم بمادة الفقه ويختتمون امتحاناتهم بمادة الحاس الآلى والمستوى الرفيع يوم 18 أغسطس.

أما امتحانات النقل الاعدادى فتنطلق يوم 23 يوليو ، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى " نحو" ، ويختتمون امتحاناتهم يوم الإثنين 1 أغسطس بمادتى الحاسب الالى والمستوى الرفيع.

ويبدأ طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحاناتهم يوم 23 يوليو بمادتى الفقه واللغة العربية ورقة أولى " صرف ونحو" ويختتمون امتحاناتهم يوم الاثنين 1 أغسطس بمادتى الحاسب الالى والمستوى الرفيع.

أما طلاب النقل الثانوى فتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي للقسم العلمى يوم السبت 23 يوليو بمادى الفقه والجبر وحساب المثلثات ، ويختتمون امتحاناتهم يوم الخميس 4 أغسطس بمادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع،ـ أما الصف الثانى الثانوى للقسم العلمى يبدأون امتحاناتهم بمادتى الفقه والجبر ويختتمونها بمادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع.

ويؤدى طلاب القسم الأدبى الصف الأول امتحاناتهم يوم السبت 23 يوليو بمادتى الفقه وعلم النفس ويختتمون امتحاناتهم بمادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع، أما طلاب الصف الثانى بمادتى الفقه والعروض والقافية، ويختتمونها بمادتى الحاسب الآلى والمستوى الرفيع.