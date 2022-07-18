شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون البيئة" يعلن الانتهاء من كافة التجهيزات لمؤتمر المناخ خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة إن رئيس الوزراء يتابع عن كثب وبشكل دورى التطورات والتحضير لمؤتمر المناخ واجتماع اليوم تناول ما تم حديثا والمواصلات والفنادق.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر: "نسير على الخطة التنفيذية ويتم متابعتها أسبوعيا مع كل الجهات المعنية بالدولة، وفى أول أكتوبر أو منتصفه على الأكثر سننتهى من التجهيزات الخاصة لمؤتمر المناخ وسيكون قبل بدء المؤتمر بفترة كافية".

وتابع: "المؤتمر يؤكد وجود مصر على الساحة الدولية وهناك قضايا مهمة جدا خاصة بالدول الإفريقية والتركيز على المنح أكثر من القروض".