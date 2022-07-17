شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة: انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لفوج منارات الحياة بمشاركة 150 طالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة 150 طالبا وطالبة من الجامعات المصرية انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لفوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والذى يقام تحت شعار منارات الحياة، وكذلك نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، الذى ينظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد، وذلك تزامنا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

بحضور الدكتور جلال كمال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المهندس محمد مصطفى مدير التدريب والتخطيط والتوعية بمكتب وزير البيئة، المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، الدكتور رامى عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولى وزميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور محمود أحمد فراج مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد عبد العزيز مدير المدينة الشبابية ببورسعيد.

من جانبه نقل الدكتور كريم همام تحية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، معربا عن فخره بشباب مصر، موجها الشكر لجامعة بورسعيد، كما أكد أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التى أطلقتها الدولة بمثابة خارطة طريق لمواجهة التغير المناخى وتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية وتحسين حياة المواطنين ومواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تكثيف وتنسيق السياسات البيئية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدير المعهد، قضية تغير المناخ والتى تأتى فى صدارة الأولويات، مفيدا أن لمصر دور عظيم وريادى فى القارة وجهودها فى استدامة المناخ، وكذلك تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية، وضرورة التعريف بظاهرة تغيـر المنـاخ، والاستفادة من فكر الشباب فى بلورة السياسات فى مجال تغير المناخ، متحدثا عن الانبعاثات الحرارية ونسبتها، وأن لهذه النسبة تعكس مدى ضرورة التزام مصر بالحفاظ على المناخ.

كما أثنى الدكتور جلال كمال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد، بالطفرة الذى حدثت بمعهد إعداد القادة فى ظل قيادة الدكتور كريم همام، معربا عن فخره بوجود شباب مصر على أرض محافظة بورسعيد، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر للشباب ومستقبلهم حيث بسواعد هؤلاء الشباب يتم تدشين الجمهورية الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية المستدامة، مفيدا أن شباب اليوم هم قيادات الغد متمنيا لهم كل التوفيق.

وتحدث الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، معربا سعادته بهذا اللقاء الذى يجمع خيرة شباب مصر، موضحا تأثير قضية التغير المناخى على الحياة، لذا يجب توعية الشباب بهذه القضية ذات الاهمية القصوى، وأشاد بدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الجانب على المستوى الدولى.

وتطرق إلى ضرورة تأهيل الشباب لتمكينهم فى المناصب القيادية وذلك من خلال مثل هذه الأفواج.