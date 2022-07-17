شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: "زيارة الرئيس السيسي لبرلين عيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، على استقبال الجالية المصرية بألمانيا للرئيس السيسي: "دا عيد، عندنا العيد الصغير والعيد الكبير، وعيد لما يجي الرئيس السيسي في زيارة لبرلين، والله بدون مجاملة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل: "الجالية المصرية بنكون مبسوطين جدا، من عائلات وأطفال والجيل الثاني والثالث، دا دور المصريين يعلموا أولادهم ازاي يكون عندهم انتماء لبلدهم، وفخورين بمصرنا والرئيس السيسي".

وذكر أن هناك في مصر 3 جامعات ألمانية، وهناك زيارات مكوكية وتبادل الزيارات بين طلاب البلدين، مشيرا إلى التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين، ويعود بالخير على البلدين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ" برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وأكدت الإعلامية ريهام السهلي، موفدة قناة "اكسترا نيوز" فى ألمانيا، أنه كان هناك حفاوة بالغة من الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي في برلين.