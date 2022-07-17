شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار برنامج المناخ العالمي: الرئيس السيسي يحرص على حشد الجهود لمواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمى وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أن الرئيس السيسى يحرص خلال مشاركاته بالمحافل الدولية على حشد الجهود لمواجهة قضية التغير المناخي، فلم يترك محفلا دوليا إلا وشارك فيه، ومنذ أن تقدمت مصر بانعقاد مؤتمر المناخ، والإجماع الدولى الذى لم يحدث قبل ذلك فى موافقة الدول على اختيار مصر بأكثر من 185 صوتا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أن المؤتمر هام جدا لأنه بدون موافقة الدول الصناعية الكبرى المسببة لغازات الاحتباس الحرارى سيكون "مؤتمر وانفض"، فلا بد من إلزام قانوني.

وأشار مستشار برنامج المناخ العالمى وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أن أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وآسيا والهند مسؤولة عن إنتاج 90% من الغازات المتسببة فى الاحتباس الحراري.

ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارة رسمية إلى ألمانيا تستغرق يومين للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ " ببرلين.