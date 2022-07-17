شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بالعيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفد الكنيسة الأرثوذكسية، الذى زار ديوان عام محافظة القاهرة.

وقدم وفد الكنيسة الأرثوذكسية التهنئة لمحافظ القاهرة وكافة العاملين بالمحافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك والعيد القومى للمحافظة، مشيدين بالتطوير الكبير الذى تقوم به الدولة بالعاصمة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه اللقاءات هى تعبير عن محبة كبيرة، تعكس علاقة قوية وأصيلة، وإيمان من الجميع بقيمة المواطنة والعمل معًا على أرض وطن واحد يضم الجميع من أجل رفعته.