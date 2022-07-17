شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية ببرلين يستقبلون الرئيس السيسى بأعلام مصر والأغانى الوطنية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع أبناء الجالية المصرية بألمانيا ، بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى ، وسط أنغام مكبرات الصوت، وعلى شدو الأغانى الوطنية وهتافات تحيا مصر، وذلك لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة برلين الألمانية، حيث تأتى زيارة الرئيس بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، يوم 18 يوليو الجارى، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، يوم 18 يوليو الجارى، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل المهم تقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.