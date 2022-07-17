"كفر الشيخ" الأولى فى زراعة القطن على مستوى الجمهورية بـ107 آلاف فدان

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ تتسم بتنوع المحاصيل الزراعية والتى تتم متابعتها من خلال حملات وقوافل ميدانية من مديرية الزراعة بكفر الشيخ، مؤكداً أنه تمت زراعة 107آلاف فدان قطن، منهم 48 ألف فدان قطن إكثار، تم زراعتهم ببيلا والحامول ومطوبس، لتكون المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية فى زراعة القطن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، العام الماضى، تم زراعة 85 ألف فدان، وهذا العام تم زيادة زراعة 22 ألف فدان قطن عن العام الماضى، لتكون إجمالى المساحة المنزرعة 107 ألف فدان، مؤكداً أن أصناف القطن المنزرعة بكفر الشيخ، جيزة 94 وجيزة 96، وتم التركيز على زراعة قطن إكثار 96 بمركز مطوبس، وأنه وجه باستمرار حملات المرور الميدانى على زراعات القطن للنهوض بمحصول الذهب الابيض، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، ومديرى إدارة الإرشاد الزراعى والمتابعة بالمديرية.

قال الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تفقد زراعات محصول القطن ووجه مديرى إدارة الإرشاد الزراعى والمتابعة بالمديرية، بتفقد ومتابعة حقول القطن، للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة، وتم توعية المزارعين بالتوصيات الإرشادية فى هذه الفترة، والتى شملت الانتظام فى الرى بدون تغريق أو تعطيش مع تقريب مواعيد الرى وعدم الرى وقت الظهيرة، استمرار الفحص الحشرى والرش الوقائى، والتأكد من الغسيل الجيد لتنكات الرش خصوصا عند استخدامها فى رش مبيدات الحشائش.