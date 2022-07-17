شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حزمة تحذيرات للحماية من فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان حزمة من التحذيرات للمواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى كورونا وتابعة يجب الحرص على ارتداء الكمامة وتغيرها يوميا أو حال الشعور بأنها رطبة .

وأشارت وزارة الصحة إلى الحرص على التواجد فى أماكن جيدة التهوية مع البعد عن الزحام، بالإضافة إلى الحفاظ على مسافة متر عند التعامل مع الاخرين مشيرة إلى ضرورة غسيل الايدى بالماء والصابون .

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.