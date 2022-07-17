شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 13 قافلة طبية يومى 20 و21 يوليو الجارى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية أخرى يومي 20 و21 يوليو، بمناطق عزبة أبو الفتح مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وششتا مركز زفتى محافظة الغربية، والقرية بالدوير مركز طما محافظة سوهاج، ومركز طبي بالاسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وكفر زين الدين مركز قويسنا محافظة المنوفية، ومركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، والحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، والايمان ط مركز التحرير محافظة البحيرة، ووادي ميعر- وادي حجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وأبوسيدهم مركز سمالوط محافظة المنيا، وأولاد عمرو محافظة قنا، والمثاني مركز النجيلة محافظة مطروح، ومنيحة مركز كوم امبو محافظة أسوان.

وتابعت: سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في يومي 21 و22 يوليو بمناطق الحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، ووحدة عرب درويش مركز فاقوس محافظة الشرقية، والزيات مركز بلاط محافظة الوادي الجديد.