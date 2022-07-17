أخبار مصر

5 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين على مقعد نقيب المحامين فى اليوم الثانى لفتح باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين، عن ترشح 5 محامين في اليوم الثاني من عملية استقبال الأوراق، والتي استمرت من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، بمقر النقابة العامة للمحامين .

 

وجاءت أسماء الأساتذة المتقدمون بأوراقهم كالآتي:

1 ـ شادي طلعت إبراهيم سليمان

2 ـ أحمد علي إبراهيم جمعة

3 ـ علي محمد فتوح حسين

4 ـ محمد المنتصر عبدالمنعم علي

5 ـ أحمد سعيد محمد علي حلاوة

 

وتستمر النقابة العامة في استقبال طلبات الترشح على مقعد النقيب العام حتى الأربعاء الموافق 20/7/2022، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً .

 

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات يوم الجمعة الموافق 22/7/2022، وأن يبدأ تلقى التنازلات والاعتراضات والطعون يوم السبت 23/7/2022 وحتى يوم الثلاثاء 26/7/2022، والفصل فى التظلمات والتنازلات والطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى موعد غايته يوم السبت 30/7/2022.

 

وتجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق 4/9/2022، وإجراء انتخابات الإعادة يوم الأحد الموافق 11/9/2022.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا