شكرا لقرائتكم خبر عن دير أبو سيفين يعلن فتح أبوابه حتى صوم السيدة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دير أبو سيفين، أنه سيتم فتحه حتى صوم السيدة مريم العذراء من 11 صباحا وحتي الساعة 5 مساء، ما عدا يومى الأحد والجمعة من بداية شهر 8.

‎وذكر بيان للصفحة الرسمية للدير، أن الجمعة الأولى من كل شهر تقتصر الزيارة علي أهالي الراهبات فقط.

ويعد دير القديس أبو سيفين بمصر القديمة من أشهر الأديرة القبطية الأرثوذكسية للراهبات بمصر، والتابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وله 3 أعياد سنوياً تحتفل بها الكنيسة من بينها عيد تكريس أول كنيسة باسمه بمصر، وعيد استشهاده.