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المرور يعيد فتح محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان بعد انتهاء أعمال توسعته

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القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، فتح محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر وصولا الى ميدان لبنان، بعد الانتهاء من أعمال هدم نفق الأمن المركزى خلال المدة المحددة له لتوسعة الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

 

يأتى ذلك مع الإبقاء على التحويلة المرورية أمام المركبات القادمة من ميدان لبنان فى إتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوى، حيث يتم تحويلها فى نفس الإتجاه من منطقة أعلى المنصورية إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريباً، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسى إتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوى.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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