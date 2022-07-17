شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الأوقاف والطيران المدنى لتعزيز دور مصر فى نشر صحيح الدين بالعالم والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف جمعة، أن وزارة الأوقاف تشهد طلبًا غير مسبوق على أئمتها من مختلف دول العالم، حيث تم إيفاد 8 موفدين إلى دولة ألمانيا وحدها خلال شهر رمضان الماضي، مع إيفاد بعثة كبيرة إلى دولة كازاخستان إيفادًا دائمًا وبعثة أخرى إلى دولة تنزانيا وبعثة ثالثة إلى البرازيل وغيرهم من دول العالم، ومن خلال الأداء المتميز لموفدى الأوقاف تقدمت بعض الدول بطلبات لإيفاد الأئمة إيفادًا دائمًا .
وأكد جمعة، أن دور أكاديمية الأوقاف الدولية ريادى ومتعاظم على مستوى العالم، حيث صار دورها عالميًّا ومحوريًّا فى مجال التدريب، فتم عقد دورتين للأئمة السودانيين ودورة للأئمة الفلسطينيين، ودورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، ودورة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، إضافة إلى الدورة الحالية لكبار علماء الهند والتى تضم 18 أستاذًا جامعيًّا بينهم سبعة عمداء للكليات الدينية بدولة الهند.
كما أشار وزير الأوقاف، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز المنتج الوطنى فى مجال الخدمات، ويشمل كل أعمال الوزارة، سواء من تستضيفه الوزارة فى المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية للقرآن الكريم أم فى أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، أم من يتم إيفادهم من أئمة وزارة الأوقاف وقرائها إلى مختلف دول العالم.
وخلال كلمته أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وخطوة هامة فى تعزيز التعاون بين وزارتى الأوقاف والطيران المدنى ممثلة فى الشركة الوطنية مصر للطيران وفى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، كما يقدم هذا البروتوكول جميع التسهيلات والخدمات لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها لنشر الفكر الوسطى دوليًّا.