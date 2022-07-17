شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين الأوقاف والطيران المدنى لتعزيز دور مصر فى نشر صحيح الدين بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارتا الأوقاف والطيران المدنى، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، حيث أكد وزير الأوقاف، أن البروتوكول يدعم أسس التعاون بين وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وبين الشركة الوطنية "مصر للطيران" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى بصفتها الناقل الرسمى للفعاليات والمناسبات الدولية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من مؤتمرات ومسابقات وإيفاد أئمة وقراء لمختلف دول العالم، بما يسهم فى تعزيز دور مصر الريادى فى نشر صحيح الدين فى مختلف دول العالم من خلال المؤتمرات والمسابقات الدولية والبعثات والإيفاد واستقبال المتدربين.

وأضاف جمعة، أن وزارة الأوقاف تشهد طلبًا غير مسبوق على أئمتها من مختلف دول العالم، حيث تم إيفاد 8 موفدين إلى دولة ألمانيا وحدها خلال شهر رمضان الماضي، مع إيفاد بعثة كبيرة إلى دولة كازاخستان إيفادًا دائمًا وبعثة أخرى إلى دولة تنزانيا وبعثة ثالثة إلى البرازيل وغيرهم من دول العالم، ومن خلال الأداء المتميز لموفدى الأوقاف تقدمت بعض الدول بطلبات لإيفاد الأئمة إيفادًا دائمًا .

وأكد جمعة، أن دور أكاديمية الأوقاف الدولية ريادى ومتعاظم على مستوى العالم، حيث صار دورها عالميًّا ومحوريًّا فى مجال التدريب، فتم عقد دورتين للأئمة السودانيين ودورة للأئمة الفلسطينيين، ودورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، ودورة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، إضافة إلى الدورة الحالية لكبار علماء الهند والتى تضم 18 أستاذًا جامعيًّا بينهم سبعة عمداء للكليات الدينية بدولة الهند.

كما أشار وزير الأوقاف، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز المنتج الوطنى فى مجال الخدمات، ويشمل كل أعمال الوزارة، سواء من تستضيفه الوزارة فى المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية للقرآن الكريم أم فى أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، أم من يتم إيفادهم من أئمة وزارة الأوقاف وقرائها إلى مختلف دول العالم.

وخلال كلمته أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وخطوة هامة فى تعزيز التعاون بين وزارتى الأوقاف والطيران المدنى ممثلة فى الشركة الوطنية مصر للطيران وفى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتعزيز أوجه التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، كما يقدم هذا البروتوكول جميع التسهيلات والخدمات لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها لنشر الفكر الوسطى دوليًّا.