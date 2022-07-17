شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 341 ألف جرعة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، وذلك لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادى المتصدع، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

أكد القصير خلال الاجتماع القصير، على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا، والتي تأتي في توقيت مهم عقب عيد الأضحى المبارك.

وأيضا تنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازي مع هذه الحملة، استكمالاً لجهود وزارة الزراعة في حصر الثروة الحيوانية، ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

شدد وزير الزراعة أيضا على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته قال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة بدأت الخميس الماضي وبلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألفا و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 93 ألفا و506 رأس أبقار، 46 ألفا و466 رأس جاموس، 39 ألفا و543 رأس أغنام، 5348 رأس ماعز"

وتحصين 156 ألفا و867 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 79 ألفا و355 رأس أبقار، 45 ألفا و521 رأس جاموس، 26 ألفا و943 رأس أغنام، 5048 رأس ماعز ".

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.