شكرا لقرائتكم خبر عن ‫هيئة المساحة تبدأ التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد حتى 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الهيئة المصرية العامة للمساحة فعاليات التدريب الصيفى المجانى لطلبة الجامعات والمعاهد الذى يستمر حتى 8 سبتمبر .

وتقدم هيئة المساحة التدريب مجانى لطلبة الكليات والمعاهد المصرية فى " الهندسة و اداب جغرافيا و معهد المساحة" حيث يتم فقطتقديمخطاب للادارة العامة للتدريب بالهيئة، معتمد من عميد الكلية التابع لها.

يشار إلى أن هيئة المساحة أنشئت عام 1898 و هى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاكالدولة،وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات، و أصبحت هيئة اقتصادية بقرار منمجلسالوزراء، ولديها خبرة تزيد على 120 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى، وتتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العاموالخاصوالمواطنين بالمعلومات، كما أنها مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة،بالإضافةإلى صرف التعويضات للمتضريين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.