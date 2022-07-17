شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن تنسيق المدارس الفنية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تفاصيل تنسيق مدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة، مشيرة الى أنه سيتم الإعلان عن موعد التقدم للمرحلة الأولى للتنسيق عبر الموقع الالكترونى tansiksec.emis.gov.eg.

وفى وقت سابق، اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسى 2022 / 2023 ليكون بحد أدنى 240 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة .

وسيتم قبول الطلاب حسب المربع السكنى أو حسب مربع الإدارات التعليمية التى حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى.