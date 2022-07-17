شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى نقص سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، كما نفت الحكومة تعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية..

الرئيس السيسي يتوجه إلى برلين للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مدينة برلين الألمانية، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني "أولاف شولتز" للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ"، يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ماتردد من أنباء بشأن تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لأزمات نقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشددة على توافر السلع بجميع أنواعها بكافة الأسواق على مستوى الجمهورية، كما يتوافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الاستراتيجية والأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مؤكدةً على قدرة الدولة على تجاوز الأزمة العالمية، وتوفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص أو اختفاء أي سلعة من الأسواق، مشيرةً إلى العمل على إنشاء 7 مستودعات استراتيجية إقليمية للسلع الأساسية، بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلي من 8 إلى 9 أشهر، من خلال زيادة المساحات التخزينية. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بمساحات مختلفة، نموذج "عصفور الجنة"، بالقطعة 75 جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بتيسيرات كبيرة فى السداد، من يوم الأحد 31/7/2022. كشفت واقعة تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة "أغبى واقعة غش" حيث قامت إحدى طالبات لجنة الامتحان بمحافظة الشرقية بإدارة منيا القمح بتصوير بياناتها الشخصية المدونة بورقة الامتحان مع كراسة الأسئلة التى تم ترويجها على صفحات الغش الإلكترونى. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100. أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، 9 قرارات بتخصيص أراضي في عدد من المحافظات المختلفة لخدمة أهالي هذه المحافظات. يواصل الجسر الجوى للناقل الوطنى شركة مصر للطيران رحلاته لنقل ضيوف الرحمن من جده والمدينة حيث ينقل اليوم الأحد 11 رحلة جوية لحجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 263 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي كركر بمحافظة أسوان لتنفيذ بعض المشروعات المختلفة. تمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من ضبط حالات غش والطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع والجيولوجيا، ونشرها على صفحات وجروبات الغش الإلكترونى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. طقس حار بالقاهرة الكبرى اليوم شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة الرى: معدلات الأمطار على منابع النيل أقل من المعدل خلال شهر يوليو حتى الآن التعليم تضبط حالات غش بامتحان علم النفس والجيولوجيا للثانوية العامة قراران جمهوريان لتنفيذ مشروعات بأسوان وإقامة مدينة إسنا الجديدة الجسر الجوى ينقل 11 رحلة جوية من جدة والمدينة اليوم لعودة الحجاج المصريين رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات بتخصيص قطع أراضى.. اعرف التفاصيل ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بمستهل تعاملات أول جلسة بعد عيد الأضحى أغبى واقعة غش بالثانوية العامة.. طالبة تصور بياناتها مع ورقة أسئلة الجيولوجيا "الإسكان" تعلن طرح 127 وحدة سكنية جاهزة للاستلام كاملة التشطيب بمدينة 6 أكتوبر

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه قد تعلن منظمة الصحة العالمية، إن تفشي مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية بعد أن طلبت من الخبراء الاجتماع مرة أخرى مع استمرار ارتفاع الحالات. كشفت تقارير صحفية أن الثنائى أحمد شراحيلي والمصرى طارق حامد سينضمان للمعسكر الإعدادي لفريق اتحاد جدة فى النمسا، حيث يغادر الأول مع بعثة الفريق السبت المقبل، وينضم حامد فى وقت لاحق. صحيفة سعودية: طارق حامد يستعد للانضمام لمعسكر اتحاد جدة بالنمسا

الحكومة تنفى تعرض مصر لنقص أو اختفاء سلع غذائية جراء تداعيات الأزمة العالمية"ديلى ميل": الصحة العالمية قد تعلن حالة طوارئ صحية عالمية بسب جدري القرود