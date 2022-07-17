شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة لـ 2022 -2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 107 لسنة 220 بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر للسنة المالية 0222023/2

ووقع الرئيس السيسي القانون رقم 108 لسنة 2220 بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2023/2022.

كما وقع القانون رقم ١٠٩ لسنة ۲۰٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والقـانـون رقـم ١١٠ لسنة ۲۰٢٢ بربط مـوازنة الهـيئة القومية للبـريد للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، والقانون رقم ١١١ لسنة ۲٠٢٢ بربط مـوازنـة الجهاز القـومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

ووقع الرئيس السيسي أيضاً القانون رقم ١١٢ لسنة ۲٠٢٢ بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، والقانون رقم 113 لسنة ۲۰٢٢ بربط موازنـة وكالـة الفـضاء المصرية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، والقانون رقم ١١٤ لسنة ۲٠٢٢ بربط مـوازنـة الهيـئة القـومية للأنفـاق للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢، والقانون رقم 115 لسنة ۲٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية ۲۰۲۳/۲٠٢٢، والقانون رقم 116 لسنة ٢٠٢٢ بـربـط مـوازنـة الهيـئة العـامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية ۲۰۲۳/۲۰٢٢.

ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.