شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستشارين يؤدون حلف اليمين أمام رئيس المحكمة الدستورية بعد تعينهم بالمفوضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، أداء 5 مستشارين صدر قرار جمهورى بتعيينهم نواب بالمحكمة وأعضاء مفوضين، حلف اليمين القانونية أمام المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين كل من المستشار صلاح عبد المجيد محمد يوسف، والمستشار محمد ايمن سعد الدين عباس نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

كما تم تعيين المستشار مظهر فرغلى على محمد رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فيما تم تعيين المستشار هشام على زكى سكر مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وتعيين المستشار محمد محمد خيرى طه مستشار مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

ويأتى وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 193 من الدستور التى تنص على أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.