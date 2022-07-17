شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.75 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 7.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه.
- الكوسة بـ 10 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه .
- الخيار بـ 7.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيه .
- الباذنجان العروس 5 جنيها .
- الفلفل البلدى 6.5 جنيها .
- الفلفل الألوان 11.5 جنيه.
- الليمون بـ 15 جنيها
- فاصوليا 13 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بامية 23 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.