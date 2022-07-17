شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن توجه فرق التدخل السريع بالتعامل مع حالات أطفال وكبار وأسر بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعى فرق التدخل السريع على مستوى الجمهورية بالتعامل مع بلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى خلال الأيام الماضية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وتلقى فريق التدخل السريع المركزى والفرق المحلية بالمحافظات عدد 20 بلاغا، منها استغاثة سيدة وطفلتها الرضيعة بلا مأوى طردها زوجها من منزلها، حيث أجرى الفريق دراسة الحالة للسيدة وتدعى "ا.ع" تبلغ من العمر 32 عاما وكانت متزوجة ولديها طفلة رضيعة تبلغ من العمر 8 شهور وقد هجرها زوجها نتيجة لظروف خاصة بهما، وهى تحتاج إلى مكان تعيش به مع طفلتها الرضيعة، وعليه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرأة لاستقبال السيدة وطفلتها بإحدى مراكز المرأة ضحايا العنف لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية .

وعلى جانب آخر، تحرك الفريق المركزى لفحص بلاغ العثور على طفل بجوار عمارات العبور بشارع صلاح سالم وتبين أن الطفل يدعى مدحت أ. م يبلغ من العمر 6 سنوات وقد تركه والده فى الشارع، وعليه قام الفريق بنقل الطفل إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقى كافة أوجه الرعاية الاجتماعية ولحين اتخاذ الاجراءات اللازمة له.

وفى محافظة القاهرة تعامل الفريق المحلى مع 4 حالات، حيث تواجدت سيدة سبعينة بلا مأوى تفترش الرصيف بمنطقة الخلفاوى بجوار مستشفى معهد ناصر، حيث إنها من محافظة سوهاج وتتواجد للعلاج بالمستشفى لمدة أربعة أيام ولا يوجد مأوى لها بالقاهرة تقيم به أثناء فترة علاجها، وعليه تم استقبالها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء فترة علاجها .

كما أنقذ الفريق أيضًا طفل يقوم والده بتعريض حياته للخطر والتسول به أمام المارة بمنطقة رمسيس، حيث تم إخطار الشرطة وتم العرض على النيابة العامة وتسليم الطفل لوالدته مع التعهد بحسن رعايته .

كما تعامل الفريق مع بلاغ يفيد بوجود شخص بلا مأوى مريض بكسور وجروح، على الفور نسق الفريق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وهيئة الإسعاف المصرية لنقله للمستشفى لإجراء الكشف الطبى عليه وبعد الاطمئنان عليه تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بالقليوبية مع حالة أسرة بلا مأوى تفترش الرصيف بمدينة العبور تم طردها من منزلها لعدم سداد قيمة الايجار، على الفور تم دراسة حالة الأسرة وتم التنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدنى لتوفير شقة موقتة للأسرة وتوفير فرصة عمل لرب الأسرة .

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة المنوفية مع حالة مسن بلا مأوى يبلغ من العمر 65 عامًا كان يفترش الرصيف أمام المحلات التجارية تعرض للطرد من منزله نتيجة عجزه عن دفع إيجار الشقة التى كان يقيم بها لذلك لجأ للإقامة بالشارع، وعليه تم استقبال المسن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وتعامل فريق التدخل السريع بالبحيرة مع حالة طفل بلا مأوى يبلغ من العمر أربع سنوات وجد بالشارع نتيجة تخلى والديه عنه، على الفور تم استقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة له.

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بالإسكندرية مع 3 بلاغات، الأولى لمسن بلا مأوى تركه أبناءه بالمستشفى دون رعاية، وتوجه الفريق للمسن ونجح فى إقناعه لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم التعامل مع أطفال تركوا ذويهم لمشكلات أسرية وهم يفترشون الرصيف ويقومون بجمع الكارتون والزجاجات الفارغة حيث نجح الفريق فى إقناعهم لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

كما تعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة الفيوم مع أشخاص بلا مأوى فى العقد الرابع من عمرهم يفترشون الرصيف بإحدى الميادين ويعانون من بعض الاضطرابات النفسية البسيطة، وعليه تم التنسيق لاستقبالهم بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإعادة تأهيلهم للحياة مرة أخرى .

وتعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة أسوان مع حالة طفلة بلا مأوى تم العثور عليها وتم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة، وتم إيداع الطفلة بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتلقى أوجه الرعاية ولحين استكمال الاجراءات اللازمة لها .

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى شكاوى وانتهاكات دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 .