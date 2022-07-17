شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر وتطبيق الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت جامعة الأزهر لبدء امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات اللغة العربية وأصول الدين والشريعة والقانون والتي سوف تبدأ اليوم الأحد، بامتحانات قطاع كليات أصول الدين بالقاهرة والوجهين البحري بطنطا والقبلي بأسيوط.

حيث تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة والأقاليم لمتابعة جاهزية اللجان لبدء الامتحانات من خلال الانتهاء من وضع جداول الامتحانات، وتجهيز اللجان وتهيئتها التهيئة المناسبة، وتزويد اللجان بالماء البارد لمساعدة الطلاب والطالبات في مختلف اللجان لمواجهة حرارة الطقس.