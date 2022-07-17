شكرا لقرائتكم خبر عن الجسر الجوى ينقل 11 رحلة جوية من جدة والمدينة اليوم لعودة الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجسر الجوى للناقل الوطنى شركة مصر للطيران رحلاته لنقل ضيوف الرحمن من جده والمدينة حيث ينقل اليوم الأحد 11 رحلة جوية لحجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

وأضافت الشركة أنه سوف يتم تسيير رحلة واحدة إلى مطار برج العرب، ليكون عدد إجمالي الحجاج العائدين لأرض الوطن 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادي الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.