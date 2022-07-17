شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان لتنفيذ مشروعات بأسوان وإقامة مدينة إسنا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 263 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وادي كركر بمحافظة أسوان لتنفيذ بعض المشروعات المختلفة.

كما أصدر الرئيس السيسي، القرار رقم 264 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 7670 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة إسنا الجديدة).

نشر القراران فى الجريدة الرسمية.