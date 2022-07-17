شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى على التنسيق مع الكويت تجاه تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة، اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التنسيق الحثيث مع الكويت، تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الكويتي من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وركن رئيسي من أولويات وثوابت السياسة المصرية.