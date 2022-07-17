شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 366 ألف جنيه مستحقات نهاية الخدمة لمصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجح فى الحصول على مستحقات المهندس "وائل.ع"، بعد عام من مغادرته الدولة، وبلغت 71 ألفا و341 درهما، أى ما يعادل 366 ألفا و709 آلاف جنيه مصرى تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات المهندس المذكور وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال المتحدث الرسمي، إنه بمتابعة الموضوع مع الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أبوظبي، أوضحت نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات المهندس "وائل.ع "، حيث غادر منذ أكثر من عام ولم يتسلم مستحقاته عن نهاية الخدمة بالشركة وطبقا لقانون العمل بدولة الإمارات، يسقط حق العامل فى المطالبة بالمستحقات بعد مضى سنة من تاريخ ترك العمل، فمن خلال تواصلنا مع إدارة الشركة وعلى مدى أكثر من ثلاثة أشهر من التواصل المستمر والمحاولات تم الاستجابة ووجدنا منهم كامل الدعم والمساعدة فى استرداد مستحقات المهندس والتى بلغت 71 ألفا و341 درهما، أى ما يعادل 366 ألفا و 709 آلاف جنيه مصرى تقريبا .

وأضافت رئيس مكتب التمثيل العمالى، أننا قدمنا كل الشكر لإدارة الشركة على تعاونها والاستجابة لتدخلنا فى صرف المستحقات، كما قدمت أسرة المهندس كل الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان، وسفير مصر بدولة الإمارات شريف البديوى على الجهود التى بذلها مكتب التمثيل العمالي، وعلى الدعم والمساندة والتواصل المستمر على مدار أكثر من 3 أشهر حتى تم استلام مستحقات المهندس كاملة .