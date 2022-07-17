شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حظر جمع تبرعات من الطلاب الملتحقين بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من جمع تبرعات من أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالعام الدراسى الجديد بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال، مشددة على أن التبرعات محظورة وأى مدرسة تطلب من ولى الأمر تبرعات يعد مخالفة للقانون وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى الجديد وأيضا رياض الأطفال.

وأشارت إلى أن سن التقدم للصف الأول الابتدائي لايقل عن (ست سنوات ) ولا يزيد على ( تسع سنوات ) أما سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن ( أربع سنوات ) ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها ، ووفقاً للقرار الوزاري رقم (١٥٤) بتاريخ ٦/ ٧/ ١٩٨٩م ، بشأن الإلتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، و يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة ( القبول النهائي و بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه .