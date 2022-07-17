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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة ورطوبة 80%

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة من غد الأحد من درجتين إلى 3 درجات، وستصل إلى 36 و37 درجة أما المحسوسة 40 درجة.

 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن درجة الرطوبة مرتفعة طبيعي 80%، ومتوقع تتراوح الفترة المقبلة بين 80 إلى85 %.

 

وأشار مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن درجات الحرارة في المدن الساحلية أفضل وتتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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