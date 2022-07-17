شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة ورطوبة 80% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة من غد الأحد من درجتين إلى 3 درجات، وستصل إلى 36 و37 درجة أما المحسوسة 40 درجة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن درجة الرطوبة مرتفعة طبيعي 80%، ومتوقع تتراوح الفترة المقبلة بين 80 إلى85 %.

وأشار مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن درجات الحرارة في المدن الساحلية أفضل وتتراوح ما بين 32 و33 درجة مئوية.