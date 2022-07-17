الحسابات الفلكية: كسوف الشمس 25 أكتوبر يكون مرئيا بأوروبا والشرق الأوسط

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2022 حتى الآن ظاهرتى كسوف وخسوف كانت أولها السبت الموافق 30 أبريل 2022 م، مع كسوف جزئى للشمس، اتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1443 هـ، والثانى مؤخرا خسوف كلى للقمر كان فى 16 مايو الجارى.

وبذلك تتبقى هذا العام ظاهرتان إحداهما كسوف والأخرى خسوف، حيث سيكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، خاصة ظاهرتى الكسوف والخسوف، على موعد كسوف الشمس فى 25 أكتوبر 2022 هو كسوف جزئى للشمس.

وعن تفاصيل كسوف الشمس المرتقب حدوثه 25 أكتوبر 2022، سيكون كسوف جزئى للشمس مرئيًا من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

ومن المقرر أن يتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك.

الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية حيث أن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

ويحدث الكسوف الشمسى فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.