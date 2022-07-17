التعليم: انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع ناشر أسئلة الفيزياء من سيارة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: انتظروا تفاصيل التعامل الصارم مع من نشر صورة أسئلة الفيزياء من داخل سيارة ومن تعاون معه، خلال هذا الأسبوع بإذن الله وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.

أدى الخميس الماضى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) الامتحان فى مادة الفيزياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان فى مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان فى مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)".

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد عدد (5) حالات غش منها عدد (4) حالات غش فى مادة التاريخ بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ) ورصد عدد (1) حالة غش فى مادة الفيزياء فى محافظة الدقهلية باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.

وقد أكد الدكتور رضا حجازى أنه تم ضبط المتسبب فى تصوير بعض أسئلة مادة الفيزياء من داخل سيارة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وهى من أوراق الامتحان الاحتياطى ولا تخص أى طالب وهى من لجنة أبو زعبل البلد بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية وتم إحالة المتسبب للتحقيق.