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طلاب الصف الرابع الابتدائى يبدأون اليوم امتحان الدور الثانى بالعربى والدين

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ طلاب الصف الرابع الابتدائى اليوم الأحد امتحانات الدور الثانى، حيث يؤدى التلاميذ الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية، فيما أعلنت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي "الدور الثاني - يوليو 2022"، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

 

ووفقًا للجدول، تبدأ الامتحانات الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022، ولمدة 5 أيام.

 

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات في الدور الأول، فيما يتعلق بعدد الأسئلة فى كل مادة وإجراءات عقد الامتحانات، مشددة على أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس خاصة بعد ظهور الموجه السادسة من فيروس كورونا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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