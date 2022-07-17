%89 من القراء يؤيدون مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية

وأيد 89% من القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، بينما عارض 11% من القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية؟"، أيد غالبية القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية