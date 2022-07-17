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شكرا لقرائتكم خبر عن %89 من القراء يؤيدون مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية؟"، أيد غالبية القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية.
وأيد 89% من القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية، بينما عارض 11% من القراء مقترح تغليظ عقوبة هدم المبانى التراثية والتاريخية.
نتيجة الاستطلاع