شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: صرف 178 مليون جنيه مستحقات أصحاب المخابز عن 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة والتجارة الداخلية، أنه تم سداد مبلغ 178.495 مليون جنيه لأصحاب المخابز البلدية والتي تمثل تكلفة تصنيع الخبز عن 7 أيام، وذلك في الفترة من 7 إلى 13 يوليو الجارى.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا.