شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المساعدات النقدية للأسر المستفيدة ضمن "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة عن شهر يوليو الجاري للأسر الأولى بالرعاية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في الوقت الذى بدأت فيه وزارة التضامن الاجتماعي فى دخول أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" اعتبارا من أبريل الماضي بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وأن من ضمن الفئات التي يتم دخولها ضمن برنامج الدعم النقدي" تكافل وكرامة "الأرامل والمطلقات والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة وغيرهم من الأسر الأولى بالرعاية.