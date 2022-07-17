شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى اليوم الأحد 17 يوليو 2022 طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.