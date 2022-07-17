أخبار مصر

مواعيد التقدم للصف الأول الثانوى العام والأوراق المطلوبة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد التقدم للصف الأول الثانوى العام والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للصف الأول الثانوى العام الدراسي المقبل 2022-2023، للحاصلين على الشهادة الإعدادية، نقدم فى التقرير التالى الأوراق المطلوبة ومواعيد التقدم.

 

- أتاحت الوزارة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022 إمكانية التقديم عبر موقع التنسيق للثانوي العام.

 

- باب التقدم بدأ منتصف يوليو ومستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

- التقديم إلكترونيا عبر موقع تنسيق الثانوى العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

- الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي عبارة عن: 

 

- أصلا شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

 

أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر و3 صور منها.

إيصال دفع المصروفات المدرسية وصورتين منه.

صورة بطاقة ولي الأمر.

- عدد 5 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم مكتوب عليه اسمه.

- شهادة صحية للطالب تثبت خلوه من الأمراض المعدية.

ملف ورقي للتقديم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا