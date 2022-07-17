شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 17/7/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 37: 3
موعد صلاة المغرب 6:58 م
موعد صلاة العشاء 8:28
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:38 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:16
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:34 م
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:26 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:18
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:20 م
وقت صلاة المغرب 6:42 م
وقت صلاة العشاء 8:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 8:06