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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 17/7/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 3:22  ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 3

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:28 

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 3:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:38 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:16

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد  صلاة العصر 3:34 م 

موعد صلاة المغرب 6:56 م

موعد صلاة العشاء 8:26  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:18

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 3:20 م

وقت صلاة المغرب 6:42 م

وقت صلاة العشاء 8:08 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:33  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 19: 3

موعد صلاة المغرب 6:43 م

موعد صلاة العشاء 8:06

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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