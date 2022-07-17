غدًا.. بدء التقديم للمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعى

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر أنه تقرر بدء التقديم للالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض بمستشفى الحسين الجامعى التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة فى العام الدراسى 2022 بحد أدنى 415 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية، و235 درجة للشهادة الإعدادية العامة وبشرط أن تكون الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة من محافظة القاهرة.

علما بأن تقديم الأوراق يبدأ غدا الأحد الموافق 17 من يوليو الجارى 2022 م ولمدة أسبوعين بمقر المعهد بمستشفى الحسين الجامعي.