شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: حقنة هتلر قد تؤدى لهبوط حاد فى الدورة الدموية والقلب ثم الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن حقنة هتلر عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية، محذرا من خطورة هذه الحقنة قائلا: "أى حقنة قد تؤدى إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب ثم الوفاة".

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيرى رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن هناك ممارسات صحية خاطئة وأخذ علاجات من المفترض لا تؤخذ إلا بوصفة طبية، موضحا أن أى دواء وخصوصا المضادات الحيوية يجب ضبط جرعاتها.

واستكمل: "يجب ضبط الجرعات بناء على حالة الشخص أو المصاب ولا يوجد فى أى دولة فى العالم ولا ممارسة طبية سليمة يتم تعاطى المضادات الحيوية دون وصف طبية"، مؤكدا أن المضادات الحيوية لا يجوز أن تصرف بغير وصفة طبية ونعمل بشكل واضح على تفعيل عدم صرف الأدوية إلا من خلال وصفة طبية.