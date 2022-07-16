شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يضع أمام قمة جدة رؤية لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يضع أمام «قمة جدة » رؤية شاملة من 5 محاور لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا.. القمة ترسم خارطة طريق للمستقبل.. مباحثات «مصرية - أمريكية » على هامش القمة.. العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية وأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة وسد النهضة تتصدر مناقشات السيسى وبايدن



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التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لقضية العرب الأولى «القضية الفلسطينية».. تعزيز دور الدولة الوطنية ودعم ركائز مؤسساتها وتطوير قدراتها.. الأمن القومى العربى كل لا يتجزأ واحترام سيادة الدول والإخاء والمساواة الحاكم للعلاقات العربية.. تجديد الالتزام لمكافحة الإرهاب للقضاء على تنظيماته والميليشيات المسلحة.. التعاون والتضامن دوليا لرفع قدرة المنطقة فى التصدى للأزمات العالمية الكبرى والناشئة كالمناخ والغذاء والطاقة والأمن المائى





القمة ترسم خارطة طريق للمستقبل

ولى العهد السعودى: تعميق التعاون بين دولنا يأتى لخدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والتنمية.. العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية وأزمة الغذاء واضطراب إمدادات الطاقة وسد النهضة تتصدر مناقشات السيسى وبايدن.. بايدن: عهد الحروب الكبيرة فى المنطقة انتهى.. وتقديم مليار دولار للأمن الغذائى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا