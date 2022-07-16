شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 97% من إصابات كورونا الجديدة لأوميكرون ومتوسط الوفيات 5 حالات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، إن أعداد مصابى كورونا فى تزايد مستمر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أغلب حالات الإصابة لا تحتاج إلى العزل.

وأضاف خالد عبد الغفار: "هناك ثبات فى أعداد وفيات كورونا، ونستطيع توفير مستشفيات عزل للحالات فى 24 ساعة إذا تطلب الحاجة لذلك".

وأشار إلى أن متوسط عدد الوفيات من 4 : 5 حالات يوميا، مضيفا أن 97% من حالات الإصابة للمتحور أوميكرون، موضحا أنه من المبكر القول بأننا دخلنا موجة جديدة .



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