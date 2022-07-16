شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي بقمة جدة: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة جدة للأمن والتنمية فى المملكة العربية السعودية، مع زعماء الدول الخليجية والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جدة مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لاسيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قمة جدة تأتى فى لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، كما تحمل دلالة سياسية واضحة .
الرئيس السيسي: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقاربة 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، أولها إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه.
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه للمرة الأولى منذ 11 سبتمبر نحن هنا في المنطقة من دون عمليات أو حروب، مؤكدا أن المنطقة تعيش أعلى درجات توحدها.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى جدة، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
قال ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن اجتماع جدة اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات كبرى، مشيرا إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار ملحوظ عند مستويات 990 جنيها للجرام من عيار 21، بالتزامن مع إغلاق سوق الذهب عالميا على هبوط بنسبة 2 % لتهبط أونصة الذهب إلى 1705 دولارات بسبب ارتفاع الدولار في ظل توقعات رفع مرتقب للفائدة في أمريكيا بنسبة 1 % هذا الشهر.
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .