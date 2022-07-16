شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تعلن إدراج مجلة الكلية ضمن قاعدة بيانات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، نجاح مجلة الكلية الصادرة باللغة الإنجليزية في أن تدخل ضمن قاعدة بيانات كلاريفت أنالتيكس Clarivate Analytics التابعة لويب أوف ساينس web of science العالمية، لتصبح أول مجلة مصرية في العلوم الاجتماعية والانسانية تدخل ضمن هذه القاعدة.

وأكد السعيد، في بيان صحفي، أن المجلة تأسست قبل 5 سنوات، وتسعى وفق خطة منهجية محكمة لتطوير تواجدها دوليًا، وذلك في إطار دفع منظومة البحث العلمي المصري على المستوى الدولي مما يسهم في تحسين تصنيف جامعة القاهرة وترتيب مصر في مؤشرات البحث العلمي. وهو ما تحقق في عام 2018 بحصول المجلة على دعم بنك المعرفة المصري وأصبح للمجلة ناشر دولي وهو الناشر البريطاني المعروف إميرالد.

وأوضح عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أنه في الإصدار المقبل لقاعدة بيانات كلاريفت في يونيو 2023 سيخصص للمجلة معامل تأثير دولية، وهي شهادة نجاح جديدة لفريق عمل المجلة بقيادة الدكتورة هبة نصار رئيس تحرير المجلة وفريق العمل الذي يضم الدكتور رامي مجدي والدكتورة باكينام فكري، مؤكدًا استمرار منظومة الكلية في العمل من أجل تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات، وصولًا للمكانة التي تليق بحجم ومكانة واسم وتاريخ الكلية.

ووجه السعيد، الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على مواصلة الدعم لأنشطة وفعاليات وإصدارات الكلية المختلفة، والتي جعلتها بين مصاف الكليات في محيطها المحلي، والإقليمي، وكذلك الدولي.