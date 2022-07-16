شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر للطيران تسير 11 رحلة جوية من جدة والمدينة لعودة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا الأحد، 11 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وذلك بواقع 6 رحلات جوية من جدة إلى القاهرة و5 رحلات جوية من المدينة المنورة إلى القاهرة.

واضافت الشركة انه سوف يتم تسيير رحلة واحدة إلي مطار برج العرب، ليكون عدد إجمالي الحجاج العائدين لارض الوطن 2515 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة التضامن والداخلية وقرعة الوادي الجديد ومطروح والمنيا والإسماعيلية وتضامن الغربية والفيوم والقليوبية وترانزيت وعمل وإقامة وحج أفراد وأجانب.