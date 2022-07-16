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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت، وجاءت كالتالى:-

 

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام.

‏‎‏‎- البطاطس بـ7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ4 جنيهات .

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3.5 جنيه.

‏‎‏‎- الكوسة بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎- الجزر بـ6.5 جنيه .

‏‎‏‎- الخيار بـ7.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات .

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ6.5 جنيه.

‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ11.5 جنيه.

‏‎‏‎- الليمون بـ15 جنيها

- فاصوليا بـ13‎ جنيها.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

- بامية بـ23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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