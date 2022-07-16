شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.75 جنيه للكيلو جرام.
- البطاطس بـ7.25 جنيه.
- البصل الأبيض بـ4 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ3.5 جنيه.
- الكوسة بـ10 جنيهات .
- الجزر بـ6.5 جنيه .
- الخيار بـ7.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ5 جنيهات .
- الباذنجان العروس بـ5 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ6.5 جنيه.
- الفلفل الألوان بـ11.5 جنيه.
- الليمون بـ15 جنيها
- فاصوليا بـ13 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- بامية بـ23 جنيها.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- وورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.