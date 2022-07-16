شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفرون لها المال والسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقاربة 5 نقاط لمواجهة أزمات المنطقة، أولها إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة، وتكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه.

وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في قمة جدة، على تعزيز دور الدولة الوطنية وتطوير قدراتها وتوفير مناخ الحرية، وتمكين المرأة، وهو ما سيلبي طموحات شعوبنا.

وقال الرئيس السيسي إن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية العربية.

وتابع الرئيس السيسي: لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح، مضيفا: " سنحمي أمننا ومصالحنا بكل الطرق والوسائل.

كما دعا الرئيس السيسي إلى التعاون من أجل مواجهة أزمتي الغذاء والطاقة.