شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات يلتقى نظيره الأمريكى جو بايدن قبيل انطلاق قمة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بنظيره الأمريكي جو بايدن، قبيل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية.

وتبحث القمة، التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق إضافة إلى الأردن، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.

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