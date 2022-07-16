شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. القمر يقترن بالمشترى الثلاثاء فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الظواهر الفلكية، على موعد خلال الليالى المتبقية فى شهر يوليو، مع عدد من الظواهر الفلكية التى تزين سماء مصر ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة .

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد الثلاثاء المقبل، 19 يوليو مع اقتران القمر والمشترى.

ويقترن القمر مع كوكب المشترى فى هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران فى السماء عند شروقهما فى غضون الساعة 11:00 مساء ويظلان بالسماء حتى صباح اليوم التالى .

ويستمر مثلث الصيف المكون من النجوم الثلاثة اللامعة: الطير (النسر الطائر) - فيجا (النسر الواقع) - دنيب (ذنب الدجاجة) فى الظهور طوال شهر يوليو عند دخول الليل وحتى بزوغ الفجر.

كما يستمر الكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمشترى والمريخ وزحل) فى الظهور فجرا قبل شروق الشمس، إلا أن عطارد سوف يترك المشهد بعد الأسبوع الأول من يوليو مع استمرار الكواكب الأربعة فى الظهور فجرا حتى نهاية الشهر.